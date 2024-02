Seguendo il “corriere” arriva al pusher: così la polizia sequestra 48 chili di droga

Oltre 48 chili di droga e un arresto: questo il bilancio di una brillante attività della polizia che è arrivata al pusher seguendo il “corriere” che da lui era andato a rifornirsi. E’ accaduto a Nettuno e a finire in manette è stato un uomo di 41 anni di origini marocchine.

L'operazione è stata condotta dai poliziotti del II Distretto Salario-Parioli. E’ stato il “corriere” a portare gli agenti proprio nell’abitazione dell 41enne. Ignaro di essere seguito dagli investigatori infatti si è spostato in macchina da una piazza di spaccio nella frazione di Casalazzara fino a Nettuno. Quando è arrivato nella città sul litorale laziale, da un’abitazione del centro è sceso l'uomo che gli ha consegnato una busta.

I poliziotti, per non pregiudicare l’intera operazione, hanno seguito “il corriere” e lo hanno poi fermato in sicurezza lungo la strada, scoprendo che la busta conteneva dell’hashish. Ma contemporaneamente altri poliziotti hanno perquisito il 41enne e l’abitazione di Nettuno da cui era sceso: nella camera da letto erano custoditi 480 panetti di hashish, metà dei quali marchiati con il logo del Real Madrid e l’altra metà con la scritta Frozen, per un peso complessivo di oltre 48 chili.

Per l’uomo è quindi scattato l’arresto; la Procura ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida dell’operato della polizia.