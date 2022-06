In auto con tre chili di droga, 24enne arrestato dai carabinieri durante un controllo

Era in auto e trasportava circa tre chili di droga quando è stato fermato e controllato dai carabinieri che hanno scoperto lo stupefacente: così un giovane di 24 anni è finito agli arresti a Pomezia.

Sono stati i militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile impegnati in uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio a fermare il giovane mentre a bordo della sua auto percorreva via del Mare. Nel corso dell'ispezione del veicolo, i carabinieri hanno notato uno scatolone adagiato sul sedile posteriore che hanno deciso di controllare. All’interno hanno trovato un chilo e mezzo di marijuana, e un chilo e mezzo di hashish, oltre a 2.000 euro in contanti.

Il 24enne arrestato perchè gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato portato nel carcere di Cassino. Il suo arresto è stato convalidato.