Scoperto un capannone per la lavorazione della marijuana: otto arresti e 97 chili di droga sequestrati

Otto arresti e ben 97 chili di droga sequestrati. L'operazione è stata condotta dagli investigatori del commissariato di polizia di Anzio-Nettuno, partiti da un servizio di osservazione e pedinamento. Nell'ambito dei controlli sullo spaccio di stupefacenti, alcuni poliziotti in borghese, transitando in via Cipriani, hanno notato una persona sospetta che era in attesa di qualcuno davanti a un cancello carrabile. Hanno quindi deciso di procedere a un servizio di appostamento osservando a distanza la scena. Così hanno potuto verificare che, poco dopo, il sospetto è stato raggiunto da un veicolo da cui è sceso un uomo che ha aperto il portellone posteriore per mostrare il materiale contenuto in una busta della spesa di colore rosso.

A quel punto, la macchina, una jeep, è stata fatta entrare all'interno del cancello carrabile e fatta accostare di fronte a un capannone. In quel frangente i poliziotti sono dunque intervenuti, hanno bloccato entrambi gli uomini e hanno perquisito il mezzo, all\'interno del quale sono stati rinvenuti circa 10 chili di hashish. I controlli, supportati dall\'arrivo di altri equipaggi del commissariato di via Antium e della squadra cinofili di Nettuno, sono stati estesi anche all'interno della struttura industriale, dove sono state sorprese altre 6 persone ancora intente a esfoliare le numerose piante di marijuana presenti.

Al termine dell\'operazione sono stati sequestrati circa complessivamente 97 chili tra hashish e marijuana ed è stata rinvenuta un\'autovettura rubata. La Procura di Velletri ha chiesto e ottenuto gli arresti. il giudice per le indagini preliminari ha disposto per due degli indagati la custodia cautelare in carcere, per un terzo gli arresti domiciliari, mentre per gli altri cinque è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.