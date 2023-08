Esodo estivo, Pontina tra le arterie più trafficate: picchi di 100mila veicoli nel primo weekend

C’è la Pontina tra le strade che sono state più trafficate nel primo fine settimana di agosto di esodo estivo, quello di sabato 5 e domenica 6. A fare un bilancio l’Anas che ha diffuso tutti i dati.

Nel Lazio nelle due giornate il traffico in uscita dalla capitale è stato quello maggiore: sulla strada statale 148 sono stati registrati quasi 100mila veicoli in prossimità di Ardea, sulla SS2 Bis “Cassia Veientana” circa 90mila in prossimità di Roma. Ma come sempre il tracciato con maggiori carichi di traffico è stato il Grande Raccordo Anulare di Roma dove il picco nel fine settimana è stato di 270mila veicoli

In generale secondo l’Osservatorio del traffico Anas, i flussi di traffico hanno fatto registrare una crescita a luglio rispetto all’anno scorso: +2% su gran parte d’Italia.

Intanto ci si prepara al secondo fine settimana di agosto; Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 11 agosto, con un aumento nella mattinata di domani, sabato 12 agosto, contraddistinta da bollino nero. Successivamente bollino rosso nel pomeriggio di domani e per la giornata di domenica 13 agosto, con spostamenti in crescita verso le grandi direttrici.

Il traffico potrebbe riguardare in particolare i principali itinerari turistici: nel Lazio restano attenzione la Pontina, arteria particolarmente trafficata e la SS7 Appia assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio.

Un viaggio informato

Per un viaggio informato le notizie su esodo estivo e viabilità sono disponibili ai link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo e www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2023.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

- VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai;

- APP "VAI" di Anas, scaricabile gratuitamente in "App store" e in "Play store";

- CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico;

- Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana.

- Live Chat del Servizio Clienti all’indirizzo www.stradeanas.it per parlare con un operatore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili.