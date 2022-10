Esplosione nella villetta, poi il crollo: non ce l’ha fatta la donna estratta dalle macerie

Non ce l’ha fatta, purtroppo, la donna di 41 anni rimasta ferita nell’esplosione della villetta ad Anzio. Ricoverata all’ospedale Sant’Eugenio di Roma è deceduta dopo aver lottato per quattro giorni tra la vita e la morte.

Epilogo tragico, quindi, per i fatti accaduti nella mattinata di mercoledì 19 ottobre in via dei Faggi ad Anzio. Erano intorno alle 10.30 quando, forse a casa di una fuga di gas, c’era stata la forte esplosione a cui aveva fatto seguito anche il crollo di una parte della stessa villetta.

Sul posto, subito dopo l’allarme, erano intervenuti i soccorritori. La donna quella mattina era stata estratta dalle macerie dai vigili del fuoco e in gravi condizioni, anche per le ustioni riportate su diverse parti del corpo, trasferita d’urgenza all’ospedale capitolino dove si è spenta dopo quattro giorni. Inutili, purtroppo, si sono rivelati i tentativi dei medici di tenerla in vita.