Giovane di 24 anni ferito con un colpo di pistola, indagano i carabinieri

Sono in corso le indagini dei carabinieri su quanto accaduto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre ad Ardea, dove un giovane di 24 anni è stato ferito con un colpo di arma da fuoco. Portato in ospedale ne avrà per 40 giorni.

L’allarme è scattato intorno alle 3 della notte quando i carabinieri sono stati allertati dall’ospedale Sant’Anna di Pomezia dove poco prima si era recato il giovane accompagnato dalla madre; qui i sanitari gli hanno riscontrato una ferita da arma da fuoco alla mano. Sottoposto a tutti gli accertamenti e alle cure necessarie è stato poi dimesso con una prognosi di 40 giorni.

Avvertiti dalla struttura sanitaria i militari si sono recati sul posto per ascoltare il ragazzo, un 24enne appartenente a una famiglia di Camminanti di Noto, tra le principali e più antiche etnie di origine nomade in Italia. Secondo il suo racconto i fatti si sarebbero verificati intorno alle 23 di sabato 16 dicembre in via Monti di Santa Lucia dove il giovane ha riferito di essere stato aggredito da sconosciuti mentre stava tornando a casa.

Nel tentativo di difendersi da quello che lui ha detto essere stato un tentativo di rapina, sarebbe poi caduto a terra e mentre stava per rialzarsi uno dei banditi avrebbe fatto fuoco colpendolo a una mano.

Raccolta la testimonianza i carabinieri si sono recati davanti all’abitazione della made dove sono state repertate diverse tracce di sangue. Le indagini dei militari sono in corso.