Rischia di annegare con il fratello: 11enne salvato dai bagnini

Paura ieri, domenica 21 agosto, a Fondi dove un ragazzino ha rischiato di annegare, inghiottito dalle onde. Secondo la ricostruzione il bambino e il fratello si sono tuffati in mare per recuperare un pallone con cui stavano giocando in spiaggia. Il mare era molto mosso ed entrambi sono andati subito in difficoltà.

I bagnini dello stabilimento balneare hanno notato la scena e sono accorsi immediatamente riuscendo subito a salvare il fratello. L'altro invece, il minore, di appena 11 anni, in balìa delle onde, è stato inghiottito dal mare a causa delle forti correnti. A quel punto gli assistenti bagnanti si sono tuffati riuscendo a recuperarlo mentre era ormai quasi sul fondale, privo di sensi e in blocco respiratorio. Lo hanno trasportato a riva , hanno praticato le prime cure e la respirazione e poi hanno attivato l'elisoccorso che lo ha trasferito all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove si trova ancora ricoverato ma per fortuna non in pericolo di vita.