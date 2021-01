Coronavirus, festa di Capodanno fuorilegge nel magazzino: multati venti ragazzi

Controlli a tappeto sull’intero territorio provinciale da parte delle forze dell’ordine in occasione del Capodanno per verificare il puntuale rispetto delle misure adottate dal Governo per contenere il contagio da Covid-19. A tale scopo il Questore di Latina, sotto l’egida del Prefetto, ha previsto un articolato dispositivo di controlli in tutto il territorio che, oltre alla Polizia di Stato, ha coinvolto Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia Provinciale e le Polizie Locali dei Comuni della provincia.

In particolare a Fondi, appena trascorsa la mezzanotte del 31 dicembre, una pattuglia della Polizia è intervenuta all’interno di un magazzino dove una ventina di ragazzi, tra i quali anche alcuni minorenni stavano festeggiando il Capodanno in violazione di tutte le norme. I poliziotti hanno quindi immediatamente interrotto la festa e identificato tutti i presenti, contravvenzionandoli per la violazione delle norme contro la diffusione del Coronavirus. Sono in corso ulteriori accertamenti volti a verificare eventuali illeciti anche a carico della proprietaria del magazzino.

Nel corso delle attività di controllo e vigilanza svolte da tutte le Forze dell’ordine, complessivamente sono state identificate 1119 persone delle quali 41 contravvenzionate, e controllate 316 attività commerciali.