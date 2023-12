Minacce ed estorsioni ad albergatori e a un avvocato, anche mentre era ai domiciliari

Aveva minacciato la proprietaria di un albergo, a Formia, perché non voleva pagare la stanza dove aveva alloggiato ed era stato arrestato per estorsione. Ora i carabinieri della sezione operativa di Formia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della stessa persona, un 51enne originario di Napoli e residente nella cittadina del sud pontino. E' accusato ancora di estorsione, commessa in modo continuativo nel tempo e con l'aggravata di aver agito nei confronti di una persona ultre 65enne.

Lo scorso settembre, con il primo arresto, l'uomo non solo aveva minacciato l'albergatrice per non pagare il suo soggiorno nella struttura, ma aveva anche preteso, millantando una parentela con nota famiglia di camorra, che la donna gli consegnasse del denaro. In seguito a questo episodio venne posto ai domiciliari ma nei mesi di ottobre e novembre ha continuato con la stessa condotta. Ha infatti chiesto somme di denaro a un altro albergatore di Formia, al quale si era già rivolto ad agosto riuscendo a sottrargli addirittura 9mila euro. Richieste estorsive erano state rivolte anche a un avvocato formiano, che si era visto costretto a consegnare 200 euro.

Gli accertamenti svolti dai militari del Norm hanno quindi portato l'autorità giudiziaria ad aggravare la misura degli arresti domiciliari tuttora in atto, disponendo a carico del 51enne il trasferimento nella casa circondariale di Cassino.