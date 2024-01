Stretta sulla movida: controlli a tappeto nei locali per verificare licenze e autorizzazioni

Movida sotto stretta osservazione a Formia da parte della polizia. Una mirata attività di controllo sul piano amministrativo è stata predisposta nel corso della serata di venerdì dagli agenti del commissariato. Quattro sono stati i locali pubblici oggetto di ispezioni, tutti ubicati nel centro cittadino, in zona Torre di Mola.

Il servizio rientra nel quadro di un piano di interventi finalizzato al contrasto di irregolarità sotto il profilo amministrativo, relativamente a licenze e autorizzazioni ma anche al rispetto delle norme che disciplinano la somministrazione di bevande alcoliche, e ha riguardato bar e locali di via Tosti e via Tullia. Gli accertamenti hanno in effetti consentito di rilevare alcune irregolarità amministrative per le quali ora sono stati avviati approfondimenti. Nello stesso contesto i poliziotti del commissariato hanno identificato 11 avventori, di cui alcuni con precedenti. La stessa attività di controllo sulla movida proseguirà anche nei prossimi giorni.