Si denuda davanti a una 15enne alla fermata dell'autobus

Un uomo di 64 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico dai carabinieri della compagnia di Formia nell'ambito di un servizio di controllo predisposto sul territorio per la prevenzione e il contrasto dei reati. La segnalazione è arrivata dalla madre di una 15enne del luogo secondo la quale l'uomo si era denudato esibendo le parti intimi e toccandosi davanti alla fermata dell'autobus.

I carabinieri della stazione di Formia e della sezione Radiomobile si sono dunque immediatamente attivati per identificare l'uomo e localizzarlo attraverso la visualizzazione dei filmati delle telecamere e la raccolta di descrizioni da parte dei testimoni. E' stato così possibile ricostruire la dinamica dell’evento, accaduto davanti a una fermata dell'autobus in pieno centro a Formia. La ragazza era in attesa del mezzo che l'avrebbe condotta a scuola.