Frode all'iva e false fatturazioni: sequestro di beni per cinque imprenditori

Un sequestro preventivo di beni mobili e immobili per 224mila euro è stato eseguito dai finanzieri del gruppo di Formia al termine di un'articolata indagine coordinata dalla procura di Cassino. I destinatari sono cinque imprenditori del luogo e due società. Si tratta di un'attività investigativa che ha permesso, attraverso l'esame di indicatori di rischio fiscali ricavate dalle banche dati in uso alla finanza, di ricostruire un giro di false fatture realizzate con il sistema dele "frodi carosello" e utilizzando una delle due società coinvolte come "cartiera".

Sono così emerse fatture per operazioni inesistenti e una serie di acquisti tra Spagna, Germania e Austria effettuati in completa evasione dell'iva e senza la presentazione delle previste dichiarazioni. I reati ipotizzati dall'autorità giudiziaria, in capo agli imprenditori individuati come amministratori di fatto e di diritto, sono di .dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, relativi negli anni d’imposta 2019 e 2020. L'iva evasa sarebbe pari a 224.453. Ulteriori accertamenti dei finanzieri hanno poi portato alla luce una evidente sproporzione tra i redditi dichiarati e l'effettivo patrimonio accumulato dagli indagati, un elemento questo che ha portato il gip del tribunale di Cassino a emettere la misura del sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca.

Fra i beni finiti sotto chiave nche un'auto di grossa cilindrata, Bmw modello X&, e circa 75mila euro tra quote societarie, polizze assicurative e depositivi di risparmio.