Formia, rubano bottiglie di alcolici nel supermercato: due denunciati per furto

Rubano alcolici all’interno di un supermercato e sono stati denunciati dai carabinieri. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, sabato 11 settembre, a Formia e hanno visto protagonisti due cittadini di origine georgiana irregolari sul territorio italiano.

Secondo quanto ricostruito dai militari, che al termine di una specifica attività investigativa sono arrivati alla loro identificazione, i due, che ora dovranno regolarizzare la loro posizione, dopo essersi introdotti all’interno di un supermercato della città hanno rubato diverse bottiglie di alcolici per un valore di 141 euro.

Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso; la merce è stata recuperata dai carabinieri e riconsegnata alla responsabile dell’attività commerciale.