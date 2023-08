Un incendio è divampato nella notte all'interno di un'abitazione a Formia e una persona è deceduta. La vittima è un anziano di 90 anni. La squadra di vigili del fuoco di Gaeta è intervenuta intorno alle 3,40 in una piccola abitazione isolata alla periferia di Formia, in via Canzatora, in aperta campagna, dove era stato appunto segnalato un incendio.

Il rogo, da quanto si apprende, aveva interessato una stanza dell'abitazione, la camera da letto, in cui l'anziano stava dormendo. Per lui purtroppo nessuna speranza. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo e quando i vigili del fuoco hanno raggiunto l'abitazione hanno trovato il corpo ormai senza vita.

In collaborazione con la polizia di Stato i vigili del fuoco, dopo aver domato l'incendio, hanno effettuato un sopralluogo per accertare le cause, che al momento non è stato possibile però individuare con certezza.