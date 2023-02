Insegnante di religione invia foto hard agli studenti: indaga la Procura

Avrebbe inviato foto di materiale pornografico ai propri alunni: questa la terribile storia, ancora tutta da chiarire e che vedrebbe coinvolto un professore di religione di una scuola superiore di Latina, su cui sono ora incorso gli accertamenti disposti dalla Procura di Latina che procede nel più stretto riserbo. La notizia è stata anticipata dall’edizione online del quotidiano Il Messaggero.

La vicenda è emersa dopo che alcuni ragazzi hanno avuto il coraggio di raccontare quanto stava accadendo con il loro insegnante, in classe ma anche nei gruppi virtuali creati sui social, in particolare su Instagram dove il l'uomo avrebbe creato un profilo Instagram attraverso cui avrebbe mandato foto intime ad alcuni alunni - tre secondo quanto riporta Il Messaggero, due ragazzi e una ragazza, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni -; materiale che sarebbe stato salvato dagli studenti con degli “screenshot”. Tutto dopo aver conquisto la loro fiducia attraverso il suo modo di fare amichevole e scherzoso.

Dopo che i ragazzi hanno segnalato il caso - che andrebbe avanti da mesi ma che è emerso solo negli ultimi giorni - ad altri insegnanti questi si sono rivolti al dirigente scolastico che ha convocato alunni e famiglie per ascoltare la loro versione dei fatti.

Come detto sono in corso le indagini da parte della Procura mentre intanto il docente non insegna più nella scuola: si tratterebbe infatti di un supplente a cui era scaduto il contratto che non gli è stato rinnovato.