Frode nel commercio di carburanti, sequestrato un distributore. Una denuncia

Ha portato al sequestro di un distributore di carburanti e ad una denuncia l’attività di contrasto ai fenomeni illeciti attinenti alla circolazione e vendita di oli minerali adulterati condotta dai funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Gaeta.

Nel corso di una verifica fiscale che è stata effettuata presso un distributore stradale di carburanti in provincia di Latina è stata accertata una frode in commercio connessa alla violazione del divieto di commercializzazione di gasolio autotrazione non conforme alle specifiche qualitative di legge.

Durante l’attività è stato effettuato un prelievo di campioni e con le successive analisi eseguite dal laboratorio chimico dell’Adm è stata acclarata la non conformità del prodotto energetico.

Per questo è stato eseguito il sequestro preventivo del distributore stradale, poi confermato anche dal gip, ed è stato denunciato il legale rappresentante.