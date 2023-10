Truffe con assegni bancari e sostituzione di persona: sequestro da 100mila euro a un'impresa balneare

Truffa e sostituzione di persona. Sono questi i reati contestati a due cittadini italiani nell'ambito di un'attività di indagine condotta dalla capitaneria di porto e dalla squadra di polizia giudiziaria, che ha portato al sequestro preventivo di un'impresa pontina che si occupa della gestione di stabilimenti balneari e di altri servizi connessi alla balneazione. Il provvedimento di sequestro ha interessato un patrimonio di circa 100mila euro.

Le mirate indagini finalizzate a contrastare i reati contro il patrimonio attraverso le frodi hanno consentito agli investigatori di ricostruire che i due indagati, attraverso artifici e raggiri realizzati mediante assegni bancari fittizi, inducevano in errore una vittima, riuscendo a sottrarle consistenti quote societarie. I due soggetti inoltre, come accertato nell'attività, si erano sostituiti alla stessa vittima stipulando al suo posto mutui, finanziamenti e obbligazioni patrimoniali.