Fuga durante i controlli con l’auto sequestrata, bloccato dopo un inseguimento

Fugge durante i controlli della polizia locale mente è in auto e viene poi bloccato dopo un inseguimento. Protagonista di quanto accaduto domenica 10 settembre ad Anzio un uomo di 50 anni di Nettuno che poi si è visto confiscare il mezzo.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della sezione polizia stradale, guidati dal comandante Antonio Arancio, e coordinati dal vice commissario Gianluca Chiominto, lungo la Riviera Mallozzi; qui, come riporta RomaToday, la polizia locale ha intimato l’alt all’automobilista che si è fermato ma che dopo essersi rifiutato di fornire i documenti è scappato via.

Ne è nato un inseguimento per le strade della città fino a piazza della Pace. Al momento del controllo è emerso che l’uomo era alla guida del veicolo già sottoposto a sequestro per mancanza di revisione e assicurazione. È scattata la confisca del mezzo e la sanzione amministrativa di oltre 1500 euro.

Nel corso del week end la sezione stradale della polizia locale di Anzio ha controllato in totale 50 veicoli; tre automobilisti sono stati sanzionati per mancanza di revisione, mentre una donna è stata multata perché sorpresa alla guida con il cellulare; sequestrato un veicolo per mancanza di copertura assicurativa.