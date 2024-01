E’ una comunità ancora sconvolta quella di Minturno per la morte di Maria Giovanna Lioniello e Carmelo Martinoli, marito e moglie di 59 e 65 anni deceduti a pochi minuti di distanza in seguito a un malore. Una tragedia che ha travolto un’intera famiglia e tutta la città del sud pontino.

Oggi pomeriggio ci saranno i funerali che saranno celebrati alle 14.30, presso la chiesa dell’Immacolata a Scauri.

Il dramma nel pomeriggio di martedì 16 gennaio dopo che Maria Giovanna Lioniello, docente presso l’istituto alberghiero “Angelo Celletti” di Gianola a Formia, è tornata a casa da scuola. Un improvviso malore per il quale non c’è stato nulla da fare. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati dai sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per salvare la vita alla donna. E poco dopo la tragedia nella tragedia, perché anche il marito, ex dipendente di Acqualatina che forse non ha retto al dolore per quanto accaduto, è stato colpito dallo stesso infausto destino.

E così Maria Giovanna e Carmelo se ne sono andati via insieme dopo un’itera vita trascorsa una al fianco dell’altro, genitori di due figli che ora dovranno affrontare un dolore troppo grande per chiunque. Attorno a loro si è stretta l’intera comunità di Scauri e più in generale quella di Minturno. Le stesse che oggi pomeriggio si riuniranno per dare il loro ultimo saluto a marito e moglie.