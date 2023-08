Furti nelle abitazioni, i carabinieri mettono in guardia i cittadini: cosa fare

Cammina sul doppio binario della repressione e della prevenzione da parte dei carabinieri il contrasto ai furti nelle abitazioni. Nei giorni scorsi, secondo quanto disposto dal Comando provinciale di Latina, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel capoluogo che ha interessato l’intera città, dal centro alle periferie, e dispositivi analoghi sono stati annunciati nei prossimi giorni dall’Arma.

Arma che vuole comunque mettere in guardia i cittadini da un fenomeno che si intensifica durante il periodo estivo quando con le ferie in tanti lasciano la propria abitazioni per le vacanze. L’invito è ad adottare alcuni semplici accorgimenti, utili quanto meno a scoraggiare i malintenzionati e a prevenire spiacevoli episodi di microcriminalità.

Di seguito alcuni consigli rivolti ai cittadini per rendere la loro casa più sicura. “E’ necessario tener presente che i ladri, in genere, agiscono dove ritengono vi siano meno rischi di essere scoperti: ad esempio, case isolate o alloggi dove è palese che sono momentaneamente disabitati. Un ruolo fondamentale assume altresì la reciproca collaborazione tra i vicini di casa in modo che vi sia sempre qualcuno in grado di tener d’occhio le vostre abitazioni. In qualunque caso ricordare il numero unico d’emergenza 112.

Installate dei dispositivi antifurto, collegati possibilmente con i numeri di emergenza. Nella sezione in ‘In vostro aiuto modulistica-online’ sul sito www.carabinieri.it troverete le indicazioni per poter richiedere il collegamento del vostro antifurto al 112. Non informate nessuno del tipo di apparecchiature di cui vi siete dotati né della disponibilità di eventuali casseforti. Fatevi installare una porta blindata con spioncino e serratura di sicurezza. Aumentate, se possibile, le difese passive e di sicurezza. Anche l’installazione di videocitofoni e/o telecamere a circuito chiuso sono un accorgimento utile”.

“Se vivete in una casa isolata - aggiungono dal Comando provinciale dei carabinieri di Latina -, adottate un cane. Scambiate i numeri di telefono con i vostri vicini per poterli contattare in caso di prima necessità. Non mettete al corrente tutte le persone di vostra conoscenza dei vostri spostamenti (soprattutto in caso di assenze prolungate); evitate di postare sui social le foto delle vacanze. Fatelo solo al vostro rientro. Sulla segreteria telefonica, registrate il messaggio ‘in questo momento non possiamo rispondere’ e non ‘siamo assenti’. Non fate lasciare biglietti di messaggio attaccati alla porta che stanno ad indicare che in casa non c’è nessuno.

Considerate che i primi posti esaminati dai ladri, in caso di furto, sono le camere da letto, gli armadi, i cassetti, i vestiti, i quadri. Se avete degli oggetti di valore, fotografateli e riempite una scheda con i dati considerati utili in caso di furto. Nel caso in cui vi accorgeste che la serratura è stata manomessa o che la porta è socchiusa, non entrate in casa e chiamate immediatamente il 112. Comunque, se appena entrati vi rendete conto che la vostra casa è stata violata, non toccate nulla, per non inquinare le prove, e telefonate subito al pronto intervento”.

“L’attività di vigilanza e prevenzione dei carabinieri - conclude l’Arma - non conosce soste nemmeno in estate e anzi viene intensificata e potenziata: i militari dell’Arma dell’intera provincia vigileranno sulla sicurezza di tutti per garantire che le ferie dei cittadini possano essere godute serenamente”.