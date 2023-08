Sono chiamati a rispondere del reato di furto aggravato in concorso i tre uomini arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri a Pomezia.

L’operazione rientra nell’ambito di servizi straordinari disposti dalla locale Compagnia in tutto il territorio comunale per il contrasto ai reati predatori e a quelli in materia di stupefacenti (arrestati altri due uomini, qui il dettaglio).

Nello specifico, i militari hanno sospeso i tre uomini tutti di origini romene e di età compresa tra 46 e i 55 anni, mentre sottraevano da un terreno agricolo dei cocomeri e li caricavano sul loro furgone.

Bloccati per loro sono scattate le manette.