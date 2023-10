Fa irruzione nella scuola, ma scatta l’allarme e arrivano i carabinieri: preso ladro in fuga

Ha tentato di fuggire cercando disperatamente di disfarsi della refurtiva ma è stato tutto inutile: così un giovane di 29 anni è stato arrestato ad Anzio dopo aver rubato all’interno di una scuola.

Sono stati i militari della locale Compagnia a intervenire nella notte del 13 ottobre quando la centrale operativa ha inviato una pattuglia presso l’istituto comprensivo Anzio III, dopo che si è attivato dell'allarme antintrusione. Così i carabinieri hanno sorpreso il giovane aggirarsi nei pressi della struttura che, alla loro vista, ha nascosto qualcosa di voluminoso sotto la propria giacca.

Fermato per un controllo, il 29enne ha tentato prima la fuga e poi di disfarsi di un pc portatile e del relativo caricabatteria che, a seguito di immediati accertamenti, è risultato essere stato rubato appunto all’interno dell’istituto comprensivo.

La refurtiva è stata restituita al direttore dell’istituto che ha sporto denuncia per l’accaduto, mentre il giovane arrestato per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato condotto in caserma, a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto.