Furti negli stabilimenti balneari: fermato uno dei malviventi, ancora minorenne e armato di coltello

Un tentato furto in uno stabilimento, con un uomo armato di coltello. Il commissariato di polizia di Gaeta ha risposto a una segnalazione e inviato sul posto un equipaggio della squadra volante. I due malviventi, uno dei quali in possesso di un coltello, si erano già dileguati all'arrivo della pattuglia ma i poliziotti, raccolte dagli avventori le descrizioni di entrambi, hanno avviato subito le ricerche in tutta la zona.

Uno dei due è stato rintracciato mentre il complice è riuscito a dileguarsi. La perquisizione personale a carico dello straniero di 17 anni ha consentito di ritrovare e poi sottoporre a sequestro il coltello a serramanico e anche alcuni oggetti: uno smartphone e una carta di debito, che sono state restituite alla vittima, una bagnante dello stabilimento Miramare in cui nel frattempo si era consumato un altro furto.

Il 17enne è stato denucniato alla procura minorile per porto abusivo di armi e ricettazione ed è stato poi affidato ai Servizi sociali del Comune di Gaeta in quanto minore.