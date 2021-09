Gasolio di contrabbando: sequestro di distributori stradali, depositi e cisterne per 30mila litri

Una cisterna con rimorchio contenente quasi 17mila chili di gasolio sequestrata insieme a due serbatoi interrati. L'operazione arriva in seguito a un'attività ispettiva dell'Ufficio Dogane di Gaeta e dei militari della guardia di finanza del comando provinciale, che hanno accertato diverse violazioni di carattere penale a carico dei titolari di due depositi commerciali di oli minerali e del proprietario di un distributore stradale di carburanti, operanti nel territorio sud pontino.

L’attività investigativa è stata avviata grazie all’ausilio dell’innovativa applicazione informatica eDAS che ha consentito di effettuate mirati controlli congiunti su strada nei confronti degli operatori economici caratterizzati da elementi significativi di rischio. Le violazioni accertate sono state comunicate alll’autorità giudiziaria di Cassino, per frode nell'esercizio del commercio e falsità ideologica, oltre che per specifici reati in materia di prevenzione incendi riferiti ad uno dei due depositi commerciali.

A seguito delle investigazioni effettuate, la Procura ha autorizzato il sequestro di una cisterna con rimorchio contenente 16.780 kg di gasolio per autotrazione, che era stato invece qualificato dal laboratorio chimico dell’Agenzia come olio pesante, diverso da gasolio classificabile come olio combustibile. Per le medesime motivazioni sono stati inoltre sottoposti a sequestro due serbatoi interrati di proprietà delle due società titolari della licenza di deposito commerciale, che contenevano contenere gasolio per autotrazione, ma in realtà contenenti prodotto adulterato.