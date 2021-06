Impianto per telecomunicazioni in area demaniale e privo di autorizzazioni: sequestro e denuncia

Il sequestro effettuato a Gaeta dalla polizia con la collaborazione di Agenzia del Demanio e Comune: denunciato il titolare della ditta per invasione di terreno o edifici e per furto di energia elettrica

Un impianto per telecomunicazioni realizzato in un’area demaniale e privo di autorizzazioni è stato scoperto a Gaeta. Nella giornata di ieri, martedì 22 giugno, gli agenti del locale Commissariato con la collaborazione di tecnici dell’Agenzia del Demanio e del Comune di Gaeta, hanno proceduto al sequestro penale dell’impianto ad uso pubblico di una ditta individuale che erogava servizi per sistemi di allarme e connessione internet a favore di alcune centinaia di clienti, previa sottoscrizione di un abbonamento.

Tale impianto, spiegano dalla Questura di Latina, è risultato essere installato illegalmente all’interno di una zona di proprietà del demanio pubblico (ex militare), ricadente su area vincolata - Ramo Storico Artistico, sprovvisto di autorizzazione paesaggistica e del relativo nulla osta per il vincolo idrogeologico.

È stato inoltre accertato come l’impianto fosse abusivamente collegato ad un traliccio del gestore telefonico Tim per quanto concerne l’alimentazione elettrica.

I poliziotti del Commissariato di Gaeta hanno quindi proceduto a sequestro penale della struttura, con conseguente spegnimento degli impianti, ed il titolare è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per invasione di terreno o edifici e per furto di energia elettrica.