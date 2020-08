Condanna definitiva: detenzione domiciliare per l’ex giudice Antonio Lollo

Detenzione domiciliare per l’ex giudice Antonio Lollo che deve scontare una condanna definitiva. Nella giornata di oggi, giovedì 6 agosto, la polizia gli ha notificato l’ordine di esecuzione di pena definitiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura di Perugia.

L’ex giudice presso la sezione fallimentare del Tribunale di Latina, ricordiamo, era stato arrestato nel marzo del 2015 dalla Squadra Mobile di Latina al termine di una complessa indagine che fece emergere la sua responsabilità “quale autore di delitti contro la pubblica amministrazione, in concorso con professionisti – in primis avvocati e commercialisti – che ricoprivano incarichi in numerose procedure concorsuali, finite nel mirino degli inquirenti”.

Antonio Lollo dovrà scontare la pena residua pari a due anni e dieci mesi.

