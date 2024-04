Paura per l’incendio nell’abitazione di una coppia

Momenti di paura a Gaeta per l’incendio divampato nell’abitazione di una coppia. Fortunatamente nessuna conseguenze per marito e moglie, entrambi di 50 anni, ma ingenti sono stati i danni causati dal rogo che ha interessato soprattutto il bagno.

E’ accaduto oggi, martedì 16 aprile, nella città del Golfo e più precisamente in via Sant’Agostino dove, dopo la richiesta di aiuto, sono giunti i carabinieri della locale Tenenza allertati dalla centrale operativa. Il luogo dell’incendio è stato presto raggiunto anche dai vigili del fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme.

Secondo una prima ricostruzione il rogo è stato causato dal malfunzionamento dello scaldino del bagno che si è incendiato danneggiando per fortuna solo la stanza che è andata comunque distrutta.