Vasto incendio di sterpaglie a Cisterna, paura per le abitazioni vicine

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio di oggi, martedì 17 maggio, in località Franceschetti a Cisterna, nei pressi di via delle Querce. Da quanto si apprende le fiamme, che si sono propagate anche alimentate dal vento, hanno lambito alcune abitazioni.

Per domare le fiamme sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che operano anche con l’ausilio anche della protezione civile; diverse le squadre impegnate proprio per mettere in sicurezza le abitazioni. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale.