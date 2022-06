Incidente sul lavoro ad Aprilia: schiacciato da un muletto, muore operaio di 32 anni

Tragico incidente sul lavoro ad Aprilia, costato la vita ad un giovane operaio di 32 anni.

Il dramma nel pomeriggio di ieri, sabato 18 giugno: scattato l’allarme sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, i soccorsi sono stati inutili. Sul posto, in un'azienda che si trova sulla Pontina, sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Aprilia insieme allo Spresal di Latina.

Secondo una primissima ricostruzione il 32enne originario di Nettuno, S.T., è rimasto schiacciato da un muletto che stava guidando e che si è ribaltato; l’incidente da quanto si apprende è avvenuto mentre l’operaio, che lavorava per una ditta di Aprilia, era impegnato nelle fasi di trasporto merci.

Sono ora in corso le indagini per ricostruire esattamente quanto accaduto; la salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.