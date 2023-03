Due operai feriti dal crollo di un balcone

Due operai sono rimasti feriti nella mattinata di oggi, mercoledì 29 marzo, in un incidente sul lavoro che si è verificato nella frazione di Lavinio ad Anzio nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione di una villetta. Secondo le prime informazioni a disposizione i due lavoratori sono rimasti feriti gravemente ma non sarebbero in pericolo di vita.

L’allarme è scattato intorno alle 10.30 da via Machiavelli. Da quanto si apprende un balcone - che non era interessato dagli interventi in corso nella villa - è crollato andando a colpire proprio i due operai.

Soccorsi dai sanitari del 118 per uno dei due lavoratori, un 53enne di origini romene, è stato predisposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma; il collega, un uomo di 50 anni italiano, è stato invece trasportato in ambulanza all'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno.

Il luogo dell’incidente è stato raggiunto dai carabinieri di Lavinio per tutti gli accertamenti di rito. A loro spetta la ricostruzione di quanto accaduto.