Incidente sul lavoro, operaio ferito da un macchinario in un’azienda

Nuovo incidente sul lavoro nella provincia di Latina, dopo quello di lunedì ad Aprilia costato la vita a un uomo i 62 anni di origini cinesi. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 26 marzo, nel territorio di Sermoneta e a rimanere ferito è stato un operaio di 54 anni residente a Latina.

L’incidente si è verificato in un’azienda che si occupa di lavorazioni in metallo; secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il dipendente durante le fasi di lavorazione relative al suo incarico è stato colpito da un macchinario riportando ferite alle caviglie. Sul posto, oltre al personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro della Asl, sono intervenuti anche i sanitari del 118 che dopo un primo soccorso hanno subito predisposto il trasferimento dell’operaio all’ospedale Goretti da cui è stato poi dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Le indagini sull’incidente sono state affidate ai militari dell'Arma che hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di lesioni colpose per infortunio sul lavoro, l’amministratore dell’azienda, un uomo di 53 anni anche lui residente a Latina, e un ragazzo di 21 anni per aver azionato il macchinario che ha provocato le lesioni all’operaio. Proseguono intanto tutti gli accertamenti per fare piena luce sull’incidente.