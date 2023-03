Esplosione alla Recoma, lutto cittadino a Norma per la morte di Daniel Martini

Si stringe la comunità di Norma intorno al dolore per la perdita di Daniel Martini, 34enne, uno degli operai rimasti uccisi nella violenta esplosione di una bombola avvenuta nella giornata di venerdì all'interno della Recoma di Sermoneta.Andrea Dell'Omo, sindaco del paese in cui l'operaio viveva, ha firmato un'ordinanza per proclamare il lutto cittadino domani, martedì 21 marzo, "interpretando - spiega - il sentimento di profondo cordoglio della nostra comunità per la prematura scomparsa di Daniel Martini, nostro giovane concittadino, che ha perso la vita in seguito a un incidente sul lavoro".

Nella giornata di oggi è stata allestita e aperta dalle 13 la camera ardente nella chiesa Madonna del Carmine, mentre le esequie sono fissate per il 21 marzo, alle 15, nella stessa chiesa di Piazza Roma. L'ordinanza firmata dal primo cittadino di Norma prevede che, nel giorno del funerale, dalle 14 fino alle 18 e per tutta la durata della funzione funebre, le attività commerciali e gli uffici pubblici restino chiusi. Le lezioni della scuola dell'infanzia termineranno alle 14. "A nome dell'amministrazione e della comunità tutta - commenta il sindaco - esprimo vicinanza alla famiglia".

Sono invece ancora da fissare i funerali dell'altro operaio deceduto, Vadym Kachuryn, 35 anni, di origini ucraine ma residente nel capoluogo, la cui salma si trova ora all'obitorio del cimitero di Latina.

Continuano intanto le indagini per ricostruire con esattezza l'origine del tragico incidente che è costato la vita ai due operai e ha provocato il ferimento di un terzo, un 24enne originario della Guinea, salvo per miracolo ma ancora ricoverato in ospedale per lesioni riportate nell'esplosione.