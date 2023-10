Ciclista ucciso, un 80enne si presenta agli agenti della polizia locale: "Guidavo io"

Si è presentato spontaneamente al comando della polizia locale di Cisterna l'automobilista che mercoledì 11 ottobre ha travolto e ucciso il ciclista David Calabrò, 46enne di Nettuno. Il sinistro si era verificato in via Nettuno, a Cisterna, e il veicolo, subito dopo l'impatto con la bicicletta, ha proseguito la sua marcia. Il conducente si è reso irreperibile e sul territorio sono scattate le ricerche condotte dali agenti della polizia locale diretti dal comandante Rauol De Michelis che, individuato il veicolo, hanno presto stretto il cerchio per rintracciare il piarata.

L'uomo, un 80enne di Cisterna, si è però presentato ieri al comando di Cisterna ammettendo di essere stato alla guida dell'auto che ha ucciso il 46enne e di non essersi accorto della presenza del ciclista lungo la strada. Gli agenti indagano ancora per avere dei riscontri rispetto alla testimonianza raccolta, ma il veicolo è stato intanto sottoposto a sequestro mentre l'anziano è indagato per omicidio stradale e per la fuga con omissione di soccorso.