Incidente in bici a Cisterna, muore il 46enne David Calabrò. E’ caccia all’auto pirata

Due comunità in lutto, quelle di Cisterna e di Nettuno, per la morte di David Calabrò, il 46enne deceduto nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale. L’uomo, con la passione per le due ruote, era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo con un’amica via Nettuno a Cisterna quando c’è stato lo scontro con una vettura che non ha arrestato la sua corsa fuggendo via. Un impatto avvenuto frontalmente mentre l'auto, secondo i primi accertamenti, era in fase di sorpasso. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118, purtroppo per il 46enne non c’è stato nulla da fare.

Le indagini sull’incidente

Intanto vanno avanti le indagini degli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Raul De Michelis, per risalire all’auto pirata e al conducente. Gli accertamenti sono proseguiti per tutta la notte e i caschi bianchi continuano a lavorare alacremente per dare un nome e un volto alla persona scappata lasciando David Calabrò a terra dopo l’incidente. Le indagini sembrano essere a buon punto e gli agenti stanno stringendo il cerchio intorno al pirata della strada. Elementi utili per risalire al modello della vettura, e poi al conducente, sono arrivati dalle telecamere di videosorveglianza, dalle testimonianze ma anche dai detriti dell'auto che sono rimasti sull’asfalto dopo lo scontro e che sono stati ritrovati.

Cordoglio per la morte di David Calabrò

Originario di Nettuno, David Calabrò era un grande appassionato di ciclismo, come testimoniano anche le tante foto postate sui social. Amato e stimato da tutti lascia un grande vuoto in quanti lo conoscevano. In queste ore sono molti i messaggi su Facebook. Cordoglio è stato espresso anche da Acsi Ciclismo Lazio dopo l’ennesima “tragedia della strada che vede coinvolto un ciclista che rientrava dopo aver fatto la sua uscita in bici… La lista si allunga sempre di più” si legge in un messaggio su Facebook. “Questa volta a perdere la vita è David Calabrò atleta tesserato con l'Asd Iron Bike, appassionato di bici come noi, conosciuto da tutti e assiduo frequentatore delle nostre attività ciclistiche. Alla famiglia Calabrò, al team Iron Bike vanno le nostre più sentite condoglianze come Acsi Ciclismo e amanti della bici per la gravissima perdita del caro David. Da questo momento sino a tutta la giornata di domani tutte le nostre pagine Fb ciclistiche gestite dal nostro comitato saranno ferme in segno di lutto e sdegno per quanto è accaduto”.