L’auto finisce nella scarpata ma non riescono a chiedere aiuto: ore di paura dopo l’incidente

Sono state ore di paura quelle vissute da un uomo e una donna dopo essere rimasti coinvolti in un incidente sull’Appia a Fondi. Tutto è accaduto nella notte tra sabato 21 e domenica 22 ottobre ma i soccorsi sono scattati solo al mattino quando sono riusciti a dare l’allarme.

L’incidente

La segnalazione al Nue 112, infatti, è arrivata solo alle 8 di ieri mattina mettendo in allertai vigili del fuoco che sono subito intervenuti sul posto con la squadra territoriale partita da Gaeta, all’altezza del chilometro 126 circa della strada statale 7. Qui hanno trovato un’auto che era finita in una scarpata con vicino una persona ferita. Dalle prime informazioni raccolte, sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto proprio nella notte; per problemi di assenza di segnale del cellulare l’uomo e la donna non sono riusciti a chiedere aiuto. Solo all’alba di ieri l’uomo è riuscito a salire in strada e a dare l’allarme.

I soccorsi

Appena giunto sul luogo dell’incidente il personale dei vigili del fuoco ha raggiunto la donna rimasta ferita nella scarpata e, in collaborazione con il personale sanitario, si è preceduto alla sua stabilizzazione. A quel punto stata recuperata dai vigili del fuoco tramite una manovra saf, e consegnata ai sanitari del 118.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Fondi per gli accertamenti e i rilievi che saranno utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.