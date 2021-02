Incidente mortale a Fondi, coinvolti un camion e una moto: perde la vita un centauro

Il sinistro lungo la strada provinciale per Sperlonga all’altezza del bivio per via Diversivo Acquachiara. Sul posto sanitari del 118 e carabinieri

Tragico incidente nella serata di mercoledì 24 febbraio a Fondi in cui ha perso la vita un centauro; due i mezzi coinvolti, da quanto si apprende un camion e una moto.

Il sinistro si è verificato intorno alle 22 lungo la strada provinciale per Sperlonga; sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi di rito.

Ed è ancora fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente avvenuto all’altezza del bivio per via Diversivo Acquachiara. Inutili, purtroppo, si sono rivelati i soccorsi prestati al motociclista. Per consentire i rilievi nella serata di ieri il tratto di strada è stato interdetto al traffico. Ora i carabinieri sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto.