Incidente tra uno scooter e un autocarro: muore un ragazzo di 17 anni

Un'altra tragedia sulle strade pontine, a poche ore dall'incidente che si è verificato a Sabaudia in cui sono morti due uomini. Questa mattina, mercoledì 6 marzo, a Formia uno scooter è stato travolto da un autocarro. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita.

Il sinistro si è verificato lungo la strada regionale 630. Il mezzo pesante era condotto da un 35enne di Spigno Saturnia. Nel violento impatto con il camion il giovane è rimasto gravemente ferito. Il 118 ha attivato un'eliambulanza per il trasporto in un ospedale di Roma. Ma in volo le condizioni del 17enne si sono aggravate tanto da rendere necessario l'immediato ricovero al Goretti di Latina. Poco dopo però il ragazzo è deceduto per le gravi ferite riportate.

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti insieme ai carabinieri della stazione di Formia che hanno gestito la viabilità.