Simone Di Maria muore a 26 anni mentre rientra a casa: cordoglio per la scomparsa del giovane barman

Era alla guida della sua Smart e percorreva la Pontina per fare ritorno a casa, a Borgo Montello, ma ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Cordoglio e sconcerto in città per la morte improvvisa di Simone Di Maria, 27 da compiere a settembre. E' uscito fuori strada intorno alle 2,30 della notte di mercoledì e la sua auto si è ribaltata più volte finendo poi la sua corsa in un campo. Per lui nessuno scampo, il giovane è deceduto sul colpo mentre tornava da una serata passata insieme agli amici.

Simone era un ragazzo molto noto a Latina, aveva infatti lavorato a lungo al Bar 111 e ora aveva trovato un impiego in un chiosco al mare. Nelle scorse ore, quando si è rapidamente diffusa la notizia della sua morte, si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio sui social. "Ciao piccoletto. Così ti ho sempre chiamato... grazie per aver fatto iniziare, per tanto tempo, le giornate con il tuo sorriso e il tuo buon caffè. Sorridi sempre", scrive un conoscente su Facebook. "Destino. Sei stato inesorabile, devastante. Ti sei accanito senza appello, contro chi invece meritava il meglio che la vita aveva da offrire", è invece uno degli altri commenti che compaiono sul social. Il 26enne era conosciuto e stimato in molti lo ricordano proprio per i suoi sorrisi e la sua gentilezza.

Dei rilievi dell'incidente si sono occupati gli agenti della polizia stradale di Aprilia, che hanno ricostruito la dinamica del sinistro accertando che si è trattato di un incidente autonomo. La vettura di Simone Di Maria è uscita fuori strada all'altezza della rotatoria del Piccarello.