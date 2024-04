Incidente ad Aprilia, perde la vita Gianni Cavezza. Sulla stessa strada due mesi fa un altro mortale

Era in sella alla sua moto, una Honda Cbr Fireblade, quando è rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale: ha perso la vita così Gianni Cavezza, 41 anni di Aprilia. La tragedia nel pomeriggio di ieri in via Genio Civile, ennesima di questo drammatico inizio del 2024 nel territorio pontino. Sono infatti 18 le vittime della strada in tutta la provincia.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 6 aprile; l’uomo, grande appassionato di moto, era alla guida della sua due ruote quando mentre da Campo di Carne procedeva verso la Pontina, per cause che sono ancora al vaglio della polizia locale, si è scontrato con una vettura, una Toyota Auris. Un impatto tremendo che purtroppo non ha lasciato scampo al 41enne che abitava non poco distante dal luogo in cui si è verificato il sinistro. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per salvare la vita all’uomo.

Via Genio Civile è stata raggiunta anche dagli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi che saranno utili a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Intanto è cordoglio ad Aprilia per la morte del 41enne. Tanti sono i messaggi lasciati in queste ore anche sui social. “Buon viaggio amico mio”; “Buon viaggio fra...mi dispiace proprio a pensa che t'ho visto pochi giorni fa...tvb amico mio”; scrivono alcuni dei suoi amici.

Solo poco meno di due mesi - era il 10 febbraio - un altro incidente mortale si è verificato sulla stessa strada, a perdere la vita una giovane di 32 anni, Teresa Raso, che secondo la ricostruzione del sinistro era alla guida di una Ford Fiesta e percorreva via Genio Civile verso Campo di Carne quando, all'altezza di una curva, si è scontrata con una Yaris.