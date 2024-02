Scontro all'incrocio tra un'auto e un bus del Cotral: la vittima è Alfredo Farina

E' Alfredo Farina la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri, 14 febbraio, all'altezza dell'incrocio tra la Sp Marittima e la Sp Sonninese, nel territorio di Priverno. Aveva 86 anni ed era originario di Morolo. L'uomo è morto sul colpo dopo il violento impatto con un bus del Cotral.

Da quanto si è appreso, l'anziano arrivava dalla provincia di Frosinone ed era diretto a Sabaudia per andare a trovare la sorella.All'incrocio, non regolato da un semaforo, è avvenuto l'impatto tra la Fiat Panda condotta da Farina e il mezzo del trasporto pubblico che non è riuscito a evitare l'utilitaria. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente della Fiat, rimasto intrappolato tra le lamiere dell'auto. Per estrarre il corpo ormai senza vita è stato necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco. Carabinieri e polizia municipale si sono invece occupati della ricostruzione della dinamica del sinistro e della gestione della viabilità.