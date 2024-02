Incidente sulla Migliara 51, Riccardo Giorgi travolto e ucciso in bici

E’ Riccardo Giorgi di 39 anni, residente a Terracina, la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Migliara 51 in località La Cotarda a Pontinia.

L’uomo era in sella alla sua bicicletta quando è stato preso in pieno da un Suv che, secondo i primi accertamenti, procedeva a velocità elevata. Tanto da finire poi fuori strada. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 intervenuti per i soccorsi: l’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto anche la polizia locale di Pontinia, un mezzo dei vigili del fuoco e i carabinieri per i necessari accertamenti e per ricostruire la dinamica del sinistro. La vittima, molto conosciuta, era un tecnico radiologo presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Era sposato e aveva due figli.

Il conducente dell’auto, che ha riportato lievi ferite, è stato denunciato per omicidio stradale.