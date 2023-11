Dolore per la morte di Ruslan Prots, il 22enne investito da un camion mentre era in bici

E’ il giovane Ruslan Prots il 22enne vittima del terribile incidente che si è verificato sulla variante Appia Formia Garigliano nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre, nel territorio di Minturno. Fglio di genitori ucraini, Ruslan era nato a Sessa Aurunca ma da anni viveva nella frazione di Scauri.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che l’altra notte dopo l’1.30 sono intervenuti sul luogo del sinistro, il ragazzo era in sella alla sua mountain bike e prevedeva verso Napoli quando è stato investito da un camion guidato da un 33enne che viaggiava nella stessa direzione. L’autista del mezzo pesante si è subito fermato dopo l’impatto allertando i soccorsi. Soccorsi che purtroppo si sono rivelati inutili, il 22enne è deceduto sul colpo.

Una notizia, quella della morte del giovane, che ha sconvolto l’intera comunità di Scauri dove Ruslan Prots era molto conosciuto. “Mi mancherai fratello. Riposa in pace” è uno dei messaggi che sono stati lasciati sui social in ricordo del ragazzo la cui vita è stata spezzata troppo presto e in modo drammatico.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che è avvenuto in un tratto di arteria poco illuminato. Nelle scorse ore sono arrivati anche gli esiti dei test per rilevare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e alcool effettuati sul conducente del camion e che sono risultati negativi; il 33enne, come da prassi, ora è indagato per omicidio stradale.