Dolore per la scomparsa di Sandro Crozzoletto, l’uomo morto in un incidente a due passi da casa

E’ cordoglio nella zona di Borgo Sabotino, e non solo, per la morte di Sandro Crozzoletto, il 60enne che ieri ha perso la vita in un incidente in via del Pantanello, una traversa di Strada Sabotino, a Latina. La tragedia in un giorno di festa, funestato dalla drammatica notizia che ha sconvolto l’intera frazione del capoluogo.

L’uomo era in sella alla sua bici quando c’è stato lo scontro con un furgone guidato da un uomo di 56 anni che vive lungo la stessa strada. Ma saranno le indagini affidate alla polizia locale a chiarire l’esatta dinamica del sinistro che si è verificato poco prima delle 10 del primo novembre. Secondo una primissima ricostruzione, il 60enne aveva imboccato via del Pantanello dalla stradina sterrata che porta alla sua abitazione quando è stato colpito dal furgone che sopraggiungeva proprio in quel momento. Urtato è poi finito sul parabrezza del mezzo prima di essere sbalzato a terra.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul luogo dell’incidente. I rilievi di rito sono stati svolti dagli agenti della polizia locale e saranno utili per chiarire l’esatta dinamica della tragedia.

Nel giro di poco tempo la notizia della morte di Sandro Crozzoletto ha raggiunto l'intera comunità Borgo Sabotino, addolorata per la scomparsa del 60enne che nella frazione del capoluogo era molto conosciuto.