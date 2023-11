Latina piange Terenzo Ritarossi, l’uomo morto nell’incidente sulla Monti Lepini

Latina piange la morte di Terenzo Ritarossi, l’uomo di 55 anni che ha perso la vita nell’incidente avvenuto sulla Monti Lepini nella serata di ieri, domenica 19 novembre, proprio nel giorno in cui venivano ricordate le vittime della strada. Una drammatica coincidenza che riaccende nuovamente i riflettori sulla triste piaga degli incidenti nella provincia pontina.

La tragedia all’altezza del chilometro 47 nel territorio di Latina, tra Borgo San Michele e Borgo Faiti. La vittima poco dopo le 19 era in sella alla sua moto, una Honda Gold Wing, con sidecar e si dirigeva verso l’Appia quando, per cause che sono ancora al vaglio della polizia stradale, il mezzo è uscito fuori strada andando a finire in un fossato sull’altro lato della carreggiata sulla strada statale 156.

Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato i soccorsi all’uomo, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto che ha completamente distrutto la moto.

Nell’immediato hanno raggiunto il luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia stradale che hanno svolto i primi rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Dolore e sconcerto alla notizia della morte del 55enne di Latina conoaciuto e stimato in città.