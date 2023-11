Morto l'uomo travolto da un'auto mentre percorreva in bicicletta la Pontina

E' deceduto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 novembre, il cittadino indiano di 37 anni, operaio, travolto da un'auto sulla Pontina mentre era in sella alla sua bicicletta. L'uomo percorreva la carreggiata in direzione Terracina quando è stato investito da un'auto che procedeva nella stessa direzione di marcia. Il sinistro si è verificato nel territorio di Sabaudia all'altezza del chilometro 89,100 della strada Pontina.

Sul posto è stata attivata un'eliambulanza del 118 che ha preso in carico il ferito trasportandolo d'urgenza all'ospedale Goretti dove è stato ricoverato nel reparto Rianimazione. Nello stesso pomeriggio però l'uomo è deceduto a causa delle complicazioni a seguito delle gravi ferite riportate. Il violento impatto con il veicolo purtroppo non gli ha lasciato scampo.

I carabinieri della compagnia di Latina e i colleghi della stazione di Sabaudia sono intervenuti per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi. Gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono però ancora in corso.