Settimana di sangue sulle strade pontine: tre vittime di incidenti in provincia

E’ stata una settimana drammatica sulle strade della provincia di Latina. Sono infatti tre le persone che hanno perso la vita in altrettanti incidenti.

L’ultimo nel pomeriggio di ieri, sabato 15 aprile, in via dei Rutuli ad Aprilia in seguito al quale è morta una donna di 76 anni che si trovava nell’auto insieme al figlio. Secondo una prima ricostruzione, la vettura su cui viaggiava l’anziana, una Seat, si è scontrata frontalmente, per cause che sono al momento ancora al vaglio, con un’Alfa Mito che procedeva nel senso opposto di marcia ed era guidata da un uomo. Tra le ipotesi c’è anche quella che la donna possa aver accusato un malore mentre era al volante. Ma saranno comunque gli accertamenti condotti dalla polizia locale a fare piena chiarezza sulla dinamica e sulle cause dell’incidente che ha aggravato un bilancio già drammatico di questo inizio di aprile.

Lo scorso martedì 11 aprile sulla Pontina nei pressi di Borgo Isonzo a Latina è morto il 91enne Guido Mazza, investito da un furgoncino; per l’anziano purtroppo non c’è stato nulla da fare e a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 di tenerlo in vita. Solo due giorni dopo lungo la Migliara 51 a Pontinia in un altro incidente ha invece perso la vita Alex Stefanelli, un giovane di Sabaudia che a settembre avrebbe compiuto 22 anni. Dai primi accertamenti condotti dalla polizia stradale si è trattato di un incidente autonomo con la Fiat 500 condotta dal ragazzo che improvvisamente è uscita fuori strada ribaltandosi in un fossato che costeggia l’arteria.