Incidenti mentre guidano sotto l’effetto di alcol o di stupefacenti: 4 denunciati

L’attività della polizia stradale in tutto il territorio provinciale. Durante i controlli ritirate 3 patenti e sequestrati altrettanti veicoli, 40 i punti decurtati

Incessante l’attività della polizia stradale impegnata anche in questi giorni in servizi che hanno interessato tutto il territorio provinciale. Numerosi, infatti, sono stati i controlli della legalità in materia di circolazione stradale e numerosi gli interventi operativi effettuati sulle arterie pontine nei giorni scorsi, da parte degli equipaggi della polstrada.

Sono state accertate diverse infrazioni al codice della strada anche a seguito di sinistri stradali: in particolare in quattro distinti incidenti sono state denunciate 4 persone poiché alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti. Sono state ritirate anche 3 patenti ritirate, 40 i punti che sono stati decurtati e 3 i veicoli sequestrati.