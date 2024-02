Furti in abitazione e uno scippo a un'anziana: i carabinieri sulle tracce dei malviventi

Indagano i carabinieri di Sezze suun furto e uno scippo consumati a poche ore di distanza in paese. Si tratta in particolare di un furto all'interno di un'abitazione di proprietà di un 65enne e di uno scippo in strada avvenuto invece ai danni di una donna di 77 anni.

Dopo le due distinte denunce presentate dalle vittime che si sono rivolte ai militari della stazione locale, la sezione operativa della compagnia di Latina, ha fatto scattare le indagini con l'obiettivo di identificare gli autori dei due episodi. I carabinieri sarebbero già sulle tracce dei responsabili. Non si esclude che si tratti di una stessa persona o di uno stesso gruppo, a cui potrebbero essere inoltre attribuiti analoghi casi registrati a Sezze.