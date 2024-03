Innalzamento di fascia della Questura, arrivano rassicurazioni: “Governo al lavoro”

Arrivano rassicurazioni dal Governo circa l’iter per l’innalzamento di fascia per la Questura di Latina. A dirlo dopo un confronto avuto con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è stato il senatore pontino di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini che ha definito questo “un risultato raggiungibile”.

Nel pomeriggio di ieri, ha spiegato Calandrini, "in una delle pause dei lavori d’aula a seguito delle comunicazioni della presidente Meloni in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo, ho avuto un colloquio con il ministro dell’Interno Piantedosi, il quale mi ha confermato come si stia lavorando per addivenire nel più breve tempo possibile, all’innalzamento di fascia per la Questura di Latina”

“C’è pieno interesse del Governo nazionale nel raggiungere questo risultato che garantirebbe una maggiore presenza di donne e uomini della polizia di Stato in un territorio complesso ed eterogeneo come quello di Latina” ha aggiunto il senatore che al ministro ha “chiesto anche uno sforzo affinché, con l’apertura del nuovo Commissariato ad Aprilia, arrivino sul territorio nuove risorse umane, per implementare quelle presenti e rendere la nuova struttura pienamente efficiente.

Al ministro ho ribadito anche la necessità di ripristinare il presidio polfer alla stazione di Latina Scalo – ha poi concluso Calandrini –. La sicurezza si dimostra essere ancora una volta un caposaldo dell’azione di Governo, che si traduce in azioni concrete volte a rendere il nostro splendido territorio ancor più sicuro e vivibile.”