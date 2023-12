Fuga folle e inseguimento per le vie del centro: alla guida un giovane sotto l’effetto di droga

C’era un giovane di 27 anni alla guida dell’auto che nella notte di domenica 10 dicembre ha seminato il panico tra le vie del centro di Formia e che inseguita dai carabinieri ha terminato la sua folle fuga con un incidente. Il ragazzo, bloccato dai militari, è stato arrestato mentre i due minori che erano a bordo con lui sono stati denunciati.

I fatti nella notte di domenica

Il 27enne, gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio, era alla guida della sua vettura quando insieme agli altri due giovani nel momento in cui in via Rubino è passata una pattuglia hanno cercato di nascondersi abbassandosi all’interno dell’abitacolo. Un movimento che non è però sfuggito ai militari che, insospettiti, hanno effettuato una breve retromarcia per andare a controllare. E’ stato in quel momento che il conducente al fine di evitare i controlli ha ingranato la marcia e ha speronato l’auto dei carabinieri, danneggiandola nella parte anteriore destra, fuggendo via cercando di far perdere le proprie tracce. Ne è nato un rocambolesco inseguimento che si è protratto per le vie del centro città, da via Lavanga a via Vitruvio e infine via Abate Tosti, con brusche manovre e cambi repentini di direzione che hanno messo in pericolo l’incolumità di pedoni e degli altri utenti della strada. Nonostante le ripetute intimazioni a fermarsi da parte dei militari la corsa dell’auto sospetta è terminata solo quando, non fermatasi allo stop, ha impattato violentemente in via Vittorio Emanuele Filiberto contro un altro veicolo condotto da una donna 58enne che è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale da cui è stata dimessa all’alba dopo tutti gli accertamenti necessari.

La tentata fuga e l’arresto

Dopo l'incidente i due passeggeri sono subito scesi dall’auto e sono scappati mentre il conducente è stato bloccato e arrestato. Gli accertamenti alcolemici e tossicologici presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia hanno permesso di attestare che era sotto l’effetto di cocaina e hashish, e per questo oltre che dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento è stato accusato anche di lesioni personali stradali gravi e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Sottoposto a una perquisizione domiciliare in casa è stato trovato in possesso anche di un modico quantitativo di cocaina, e per questo segnalato all’autorità amministrativa.

Denunciati due minori

Poche ore dopo sono stati identificati anche gli ulteriori due occupanti dell’auto che si erano dileguati a piedi. In particolare, i militari del Norm - Sezione Operativa di Formia, attraverso mirati accertamenti predisposti sui telefoni cellulari rinvenuti nella vettura sono riusciti a risalire a un ragazzo e una ragazza, entrambi minorenni, che si erano rifugiati presso l’abitazione del genitore di lui a Formia. Entrambi sono stato denunciati per i reati di resistenza a p.u. in concorso, e segnalati alla competente Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. La giovane è stata anche sottoposta alle cure del personale sanitario per le escoriazioni al viso e dolori alle articolazioni inferiori subiti a seguito della fuga e dell’impatto. Al termine delle attività i militari dell’Arma hanno quindi affidato i due minorenni ai rispettivi genitori.